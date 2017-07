Entre os dias 26 e 28 de julho foi realizado o XVII Congresso Interestadual de Educação e XXI Seminário de Educação de Rio Negro nas dependências do Clube Rionegrense. O evento contou com aproximadamente 800 profissionais, oriundos de 19 cidades, sendo elas: Agudos do Sul, Cafeara, Campo de Tenente, Curitiba, Itaperuçu, Lapa, Marmeleiro, Palmas, Paranavaí, Pien, Pinhais, Rio Negro, Jaraguá do Sul, Mafra, Major Vieira, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Três Barras. Na abertura do evento estiveram presentes várias autoridades locais e estaduais.

O tema norteador do Seminário foi: “Professor: Pilar do conhecimento, semeando o amanhã”, elaborado pela professora Mirian Thomazi da rede municipal de Rio Negro com o objetivo de valorizar todos os profissionais da educação.

No evento foram proferidas diversas palestras com renomados profissionais e focando o tema proposto como:

“Ensinando e aprendendo com prazer: a Neurociência entra em ação” com o palestrante Nino Paixão.

“Inovação e qualidade na educação: Dilemas” com o palestrante Rubem Barros.

“Saberes docentes e autonomia dos professores” com o palestrante Casemiro Campos.

“Valorização e identidade docente, Autoestima vocacionada, paixão para ensinar e competências metodológicas exemplares” com a palestrante Emília Cipriano.

“Motivando professores” com Gustavo Moretto

“A escola que encanta e transforma vidas: Estabelecendo novas relações no ambiente escolar” com Max Haetinger.

O evento também contou com várias apresentações artísticas e culturais com a participação das unidades escolares, onde os alunos puderam expressar suas habilidades e potencialidades no período da noite o evento foi abrilhantado com a apresentação de vários talentos locais como: o Coral Rio Negro, Academia de Balé da Comunhão Cristã ABBA, Banda do Colégio Caetano, Grupo EducaSom da Escola Estadual Inácio Schelbauer, Dupla sertaneja Alisson e Breno e Apresentação de zumba Studio Meri Melo.

Foram três dias de muito conhecimento e interação proporcionando a todos os participantes momentos de reflexão, que irão enriquecer a pratica pedagógica dos profissionais, resgatando a autoestima, autonomia e motivação primordiais para melhorar as relações no ambiente escolar entre professores, alunos e comunidade.