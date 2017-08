Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra inaugura sua sede própria

Hoje o objetivo da Rede Feminina de Combate ao Câncer é em prol do paciente oncológico, procurando facilitar o seu tratamento e amenizar o seu sofrimento quando ele recebe a notícia do seu diagnóstico de câncer

No último dia 28 foi inaugurada a sede própria da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra, que já tem 55 anos de serviços prestados as pacientes portadoras da doença em Riomafra e região, sendo a segunda regional fundada no Paraná. E para consolidar o trabalho desenvolvido nestes anos inaugurou ontem a sua nova sede.

No início de suas atividades a Rede Feminina realizava trabalhos manuais para ajudar a central em Curitiba onde as vendas eram feitas dos produtos confeccionados aqui em Rio Negro e Mafra. Com o passar do tempo passou a desenvolver o trabalho preventivo ampliando seus objetivos.

Hoje o objetivo da Rede Feminina de Combate ao Câncer é em prol do paciente oncológico, procurando facilitar o seu tratamento e amenizar o seu sofrimento quando ele recebe a notícia do seu diagnóstico de câncer.

Agora, com a nova sede, a Rede Feminina terá um espaço especial para atender seus pacientes, com salas específicas – uma para assistência social, uma para psicóloga, uma para fisioterapia, uma para coleta de exames e um espaço amplo para o grupo de artesanato.

Segundo a direção da Rede Feminina a inauguração da nova sede que leva o nome do primeiro voluntário homem, Sebastião Zacaria Rosa Filho, é uma conquista dos pacientes que terão um local apropriado para o seu atendimento.

A nova sede fica na rua 8 de dezembro 545, bairro Campo do Gado – Rio Negro.