Reforma trabalhista será tema de palestra em Rio Negro

A Reforma entra em vigor no próximo dia 13. Para explicar e sanar as dúvidas de todos, estará palestrando em Rio Negro no próximo dia 16 o juiz do Trabalho Marlos Augusto Melek

As mudanças na CLT ainda geram dúvidas para as novas relações trabalhistas e para sanar estas dúvidas o juiz federal do Trabalho Marlos Augusto Melek vem para Rio Negro apresentar a palestra “Trabalhista! O que mudou? O que esperar da reforma trabalhista em um ambiente hostil para os negócios”.

No próximo dia 13 (segunda-feira) as relações trabalhistas irão mudar em todo o país, neste dia vai começar a valer as mudanças feitas na consolidação das Leis Do Trabalho (CLT).

A reforma alterou mais de 100 pontos da CLT, entre elas o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, maior poder de negociação direta entre empregadores e empregados, modificações nas férias, na jornada de trabalho, na remuneração e no plano de carreira, entre outras mudanças.

Para explicar e sanar as dúvidas de todos para estas mudanças, estará em Rio Negro no próximo dia 16 (quinta-feira) o juiz federal do Trabalho Marlos Augusto Melek, autor do livro – “Trabalhista! O que mudou? – Reforma Trabalhista 2017” e membro da Comissão de Redação Final da Reforma Trabalhista.

Melek que também é autor do livro “Trabalhista! E agora? – Onde as empresas mais erram” irá apresentar em Rio Negro e Mafra a palestra “Trabalhista! O que mudou? O que esperar da reforma trabalhista em um ambiente hostil para os negócios”, onde ele aponta as principais alterações na legislação e o impacto delas no dia a dia e no planejamento dos negócios. Mais informações 3645-0828 ou na ACIRN.