Restos de comida e gordura não devem ir para o esgoto

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recomenda que as sobras de alimentos e de gordura, utilizadas para a produção de alimentos, não sejam descartadas nas redes coletoras de esgoto. “O descarte incorreto pode causar entupimento, rompimento de rede e retorno do esgoto para dentro dos imóveis ou o extravasamento na rua. Assim, não devem ser despejados esses materiais nos pontos de saída do esgoto – nem na cozinha, nem no banheiro e nem na lavanderia. Mesmo nas festividades de fim de ano, nas comemorações do Natal e do Ano Novo, é preciso sempre fazer o descarte correto dos resíduos”, diz o gerente geral da Sanepar em Curitiba e Região Metropolitana, Antonio Carlos Gerardi.

Ele explica que as redes de esgoto estão dimensionadas para conduzir apenas o esgoto doméstico resultante do uso dos banheiros, tanques e pias de cozinha, praticamente líquido, até às estações de tratamento. Materiais como óleo de cozinha, restos de comida, embalagens plásticas, panos, pedaços de madeira, entulho de construção, fraldas, cabelos, papel higiênico e preservativos, por exemplo, são alguns dos mais comuns encontrados dentro das redes quando a Sanepar faz consertos.

Óleo – Um dos maiores problemas é o óleo de cozinha, que se fixa nas paredes das tubulações, se junta a outros materiais descartados indevidamente e, ao esfriar, cria uma crosta que entope as redes. “A Sanepar recomenda que o óleo de cozinha não seja despejado na pia, no vaso sanitário ou mesmo diretamente na terra porque isso pode entupir as redes de esgoto e poluir o meio ambiente. O óleo usado deve ser reciclado, doado para reciclagem ou descartado no lixo reciclável. Prefira sempre acomodar o óleo usado em garrafas plásticas”, diz Gerardi.

A empresa mantém o programa Trate Bem a Rede, que busca conscientizar a população sobre os cuidados com a rede de esgoto. Conheça as principais recomendações para o bom funcionamento da rede de esgoto:

PODE IR PARA A REDE DE ESGOTO:

Água de banho e descarga;

Água de lavatórios, como pia de cozinha, banheiro, tanque;

Água de ralos de escoamento de banheiros, cozinha, área de serviço;

Água de máquinas de lavar roupas e louças.

NÃO DEVE IR PARA A REDE DE ESGOTO:

Água da chuva;

Papéis e panos;

Restos de comida;

Óleo de cozinha;

Cigarros;

Plásticos;

Cabelo;

Fraldas, absorventes e preservativos;

Outros objetos que possam entupir o encanamento.