Resultado da promoção “Dia das Mães inesquecível com jantar e cinema”

O Click Riomafra realizou na noite desta quarta-feira (10), o sorteio da promoção “Dia das Mães inesquecível com jantar + cinema”.

A ganhadora que terá um dia especial com a mãe é Katia Teresinha Dorneles Machado.

Nossa equipe entrará em contato com a pessoa sorteada, que terá direito a 01 jantar para duas pessoas no valor de R$ 100,00 no Restaurante Vitorino, situado na cidade de Mafra, no dia 14/05/2017. A ganhadora também terá direito a 01 par de ingressos para assistir a uma sessão 3D no Cineplus Emacite, situado na cidade de Mafra, no dia 14/05/2017.

Para concorrer aos prêmios bastava curtir esta imagem e também a página do Click Riomafra no Facebook, além de compartilhar a imagem no modo público no perfil pessoal e marcar 03 amigos nos comentários desta mesma imagem.

Cada participante foi registrado manualmente no sistema de cadastros do portal Click Riomafra, onde foi realizado o sorteio.

Agradecemos pela participação de todos. Há promoções toda semana.

Acesse e participe: www.clickriomafra.com.br/promocoes