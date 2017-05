Revisão biométrica de eleitores já começou em Rio Negro

A revisão biométrica dos eleitores de Rio Negro e dos demais municípios que compõe a 11ª Zona Eleitoral, Campo do Tenente, Quitandinha e Piên, começou no dia 3 de abril e vai até 29 de setembro. E no último dia 20 o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Luiz Taro Oyama, esteve na cidade rionegrense visitando a sede da Justiça Eleitoral onde realizou uma reunião com o juiz eleitoral Alessandro Possenti, alguns prefeitos da região, e de representantes das cidades que fazem parte da circunscrição eleitoral.

Na reunião foram discutidos como anda os trabalhos e o planejamento para a revisão biométrica que está em seu início e tem levado poucos eleitores a justiça eleitoral.

A Justiça Eleitoral solicita que todos os eleitores procurem o cartório para fazer a revisão que dura poucos minutos. Aqueles que não fizerem o recadastramento terão seu título eleitoral cancelado, perderão o direito de votar, benefícios sociais cancelados, não poderão participar de concurso público e não poderão fazer passaporte.

Após a reunião os prefeitos de Rio Negro, Campo do Tenente, Quitandinha e Piên fizeram a revisão biométrica e sairão com seus novos títulos. O vice-prefeito rionegrense e o presidente da Câmara de Vereadores também fizeram o novo título.

O Cartório Eleitoral em Rio Negro fica na rua XV de Novembro 1.445, Campo do Gado, ao lado do Centro Médico e funciona de segunda a sexta feira das 9h às 18h. Para fazer o recadastramento é levar documento com foto, comprovante de residência e o título de eleitor. ​