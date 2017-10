Rio Negro apresenta o espetáculo “Jerusalém” nesta segunda-feira (30)

Nesta segunda-feira, 30 de outubro, às 20h, o Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral recebe o Espetáculo teatral “Jerusalém”. O espetáculo foi contemplado pelo Prêmio Arte Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita. A classificação indicativa é 16 anos.

Sinopse:

O espetáculo Jerusalém, parte do livro homônimo de Gonçalo M. Tavares, de onde foram extraídos seis personagens e colocados em confronto em um espaço fechado e claustrofóbico como cobaias de um experimento que analisa as relações humanas. A relação entre as personagens é criada através do choque torturador/vítima onde se estabelece um jogo cíclico e continuo durante todo o tempo. Dessa forma o espetáculo se afasta do enredo proposto na obra de Tavares, e estabelece um jogo cênico de ações paralelas e fragmentadas que permite uma maior autonomia por parte do espectador na hora de edita-las e construir uma narrativa.