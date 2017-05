Rio Negro convoca a população para vacinação contra a gripe

No dia 13 (sábado) de maio a área de Saúde vai promover o Dia “D” da vacina contra a gripe das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Neste dia todas as unidades do interior também estarão abertas

Compartilhar no Facebook

Desde o dia 24 de maio, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão disponibilizando a vacina contra a gripe para o grupo de risco que engloba os profissionais da saúde, idosos, gestantes, crianças de seis meses até quatro anos 11 meses e 29 dias e pessoas que possuem doenças crônicas. Os profissionais da saúde já estão tomando a vacina desde o último dia 17.

Neste ano além das pessoas inclusas no grupo de risco os professores da rede pública e da rede privada poderão tomar a vacina, mais terão que apresentar uma requisição que deverá ser retirada na escola onde presta docência.

Também irão ser vacinadas, como todo o ano, as pessoas que estão em cárcere privado. E, foi liberada a vacina ainda para os agentes penitenciários.

Para tomar a vacina a população que está no grupo de risco deve procurar a UBS mais próxima de sua residência.

No dia 13 (sábado) de maio a área de Saúde vai promover o Dia “D” da vacina contra a gripe das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Neste dia todas as unidades do interior também estarão abertas.

As unidades de apoio da Barra Grande, Campina dos Andrade, Campina Bonita 1 e 2, Cunhupã, Lajeado dos Cordeiros estarão atendendo durante a semana vacina a população destas localidades.

Os especialistas na área alertam que o vírus da gripe fica no ar, então é importante manter os locais arejados, lavar sempre as mãos e cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Medidas como são tão importantes quanto tomar a vacina, pois uma grande parte da população (fora do grupo de risco) não vai tomar a vacina e não estarão imune a gripe.