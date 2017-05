Rio Negro e Abrigo de Cães São Francisco de Assis fazem parceria para castrar cães

Cidadão de Rio Negro do Programa Bolsa Família terão a partir de agora o benefício de castrar seus cachorros. A ação é promovida pelo município em parceria com o Abrigo de Cães São Francisco de Assis.

Com a finalização de questões burocráticas e a criação de uma coordenação dentro da Vigilância Sanitária composta de três pessoas o cadastro para agendar o procedimento de castração já começou.

Todas as pessoas que possuem cadastro no Bolsa Família poderão levar seus animais para fazer a castração, que segundo o médico veterinário, chefe da Vigilância Sanitária, é um procedimento simples e gratuito, que será feito em uma clínica veterinária que trabalha em parceria com Abrigo de Cães São Francisco de Assis. A castração é feita por agendamento tanto para machos quanto para fêmeas.

Para ter acesso ao beneficio da castração as pessoas cadastradas no Bolsa Família deverão comparecer na Vigilância Sanitária com cartão do programa, a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

O projeto vem de encontro com a necessidade de reduzir a população canina no município.