Rio Negro e Mafra dão um passo à frente para modernizar o sistema de transporte público

Em sessão extraordinária no último dia 02, a Câmara de Vereadores de Rio Negro aprovou a ratificação para criação do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana – CIMU, entre as cidades de Mafra e Rio Negro. A Câmara de Mafra também aprovou a ratificação na sessão da segunda-feira (7).

Porém, as emendas propostas pelo vereador José Marcos Witt não foram aceitas (PDT). A comissão alegou que as mesmas não eram cabíveis, visto que o projeto de lei era de autoria do executivo e não do legislativo.

Segundo o pronunciamento do vereador Wittinho em sessões anteriores, o projeto estaria direcionado a licitação a uma determinada empresa.

A aprovação da ratificação do CIMU é um passo importante para a modernização do sistema de transporte coletivo em Riomafra. Com o consórcio a Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT poderá dar anuência aos municípios para que eles administrem a linha interestadual Faxinal/Bom Jesus. Outro avanço será a unificação dos sistemas de Mafra, Rio Negro e Interestadual em um só.

O Consórcio vinha sendo discutido pelas duas cidades desde as gestões dos ex-prefeitos Alceu Swarowski e João Alfredo Herbst e, com sua aprovação agora a expectativa é que a ANTT passe a administração da linha interestadual para o CIMU e uma licitação para operação do sistema ocorra.

Antes, porém o Consórcio, que será o responsável a partir de agora pelo transporte coletivo de passageiros, deverá encomendar uma pesquisa para captação de dados, como número de passageiros, número de linhas, distâncias a serem percorridas, trajetos, entre outros.