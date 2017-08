Rio Negro está em festa; prestigie a 125ª Festa do Senhor Bom Jesus da Coluna

Compartilhar no Facebook

Neste final de semana ocorre em Rio Negro a 125ª Festa do Senhor Bom Jesus da Coluna, em honra ao padroeiro da cidade.

O evento – que ocorre no centro da cidade – é o mais tradicional da cidade e reúne sempre um bom público. A programação social da festa teve início no dia 28 de julho, com a bênção dos veículos.

Confira a programação para este domingo (06):

07h30 – Missa para as equipes de trabalho

10h – Missa solene do Senhor Bom Jesus da Coluna

12h – Serviço de cozinha, churrasco, bar e diversões

17h – Procissão do Senhor Bom Jesus

A festa também terá shows com Cezar Brassini & Banda Enigma e Banda Explosão.

Veja fotos da edição do ano passado da festa:

Fotos da procissão

Fotos da festa