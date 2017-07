Rio Negro lança campanha contra o vandalismo público

Neste sábado às 10 horas nos Salão 6 de Agosto, o município de Rio Negro fará o lançamento de uma campanha educativa contra o vandalismo público, com o slogan “Não destrua o que é seu e de todos nós”. O lançamento está dentro da programação do XI Encontro de Associações do Município de Rio Negro que acontece no mesmo lugar.

Com a cooperação dos grupos da comunidade, conselhos, empresas, associações, instituições, a campanha buscará despertar a consciência, mudar atitudes e comportamentos. Segundo informações dos organizadores, a campanha será continua com trabalhos nos bairros e escolas municipais e estaduais.

Também será incentivado que a população denuncie atos de vandalismo através do telefone 3642-1473 da Polícia Militar.