Rio Negro perto de ter sua companhia de Polícia Militar

A possibilidade da transformação da Companhia da Polícia Militar na Lapa em Batalhão abriu a possibilidade para o Pelotão da PM de Rio Negro passar à Companhia. O assunto foi discutido na manhã de ontem em Curitiba no comando da Policia Militar do Paraná. Os prefeitos da Lapa e de Rio Negro receberam a notícia do comandante geral da PM, Coronel Mauricio Tortato, e o subcomandante Arildo Luis Dias.

Caso a mudança de Pelotão para Companhia aconteça Rio Negro poderá contar com um número maior Policiais Militares. O que é muito cobrado pela população local do estado e do município.

Esta luta já dura há décadas e somente agora foi possível se concretizar o projeto, através do governo do estado que formou 1.080 policiais em janeiro. Segundo fontes da corporação que pediram para não serem identificadas, isto é um processo natural no caso da Lapa e de Rio Negro. Com a formatura destes novos PMs a transformação dos quartéis aconteceria naturalmente sem mérito político, mas sim porque já existia um projeto para esta transformação e também devido o aumento populacional tanto na Lapa quanto em Rio Negro. “Um dia o projeto sairia do papel e seria uma realidade como está acontecendo agora, independente de pressão política ou não e de quem fosse os prefeitos de ambos os municípios”, falou a nossa fonte.

Também através de nossas fontes ficamos sabendo que o governador Beto Richa e o coronel Tortato autorizaram a implantação de uma escola da PM na Lapa. A unidade vai atuar na formação de 40 policiais.