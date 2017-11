Rio Negro possui o quartel do Exército mais moderno do Brasil

A mudança do 5Âș RCC para as novas instalaçÔes ocorreu no mĂȘs de abril deste ano, quando o regimento comemorou 72 anos de criação

Embora nĂŁo esteja totalmente pronta, a nova instalação do 5Âș Regimento de Carros de Combate “Regimento Tenente Ary Rauen”, situada em Rio Negro, jĂĄ pode ser considerada a mais moderna do paĂ­s. Entre as especialidades que o regimento possui, destacam-se os carros de combate blindados modelo Leopard 1A5 BR, que sĂŁo considerados atualmente um dos principais carros de combate existentes no mundo. Na AmĂ©rica do Sul, somente o Brasil e o Chile possuem carros blindados com alta tecnologia. O modelo Leopard 1A5 BR consegue realizar tiros em movimento e com alvo em movimento com alcance de utilização de aproximadamente 4 km. Desloca-se aproximadamente 60 km/h em terreno de campo. No total hĂĄ 56 blindados de Ășltima geração no 5Âș RCC. Portanto, o novo regimento estĂĄ equipado com o que tem de melhor no mundo com relação aos carros de combate.

As guarniçÔes do 5Âș RCC sĂŁo certificadas com o nĂ­vel “Guarnição de Blindados”. No prĂłprio regimento hĂĄ uma seção de instrução com pessoal capacitado, todos com curso realizado no Centro de Instrução de Blindados, localizado na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Ao final de cada ano os pelotĂ”es sĂŁo certificados, tornando o regimento situado em Rio Negro capacitado para utilizar o alto grau de tecnologia provida nos carros de combate.

O novo quartel possui um amplo espaço para a manutenção dos blindados, tendo uma estrutura com oito boxes, sendo quatro para o chassi e quatro para a torre. TambĂ©m possui uma grande estrutura operacional e administrativa, que otimiza o trabalho das subunidades. As novas instalaçÔes ainda contam com um auditĂłrio moderno, amplo estacionamento e um museu que preserva grandes relĂ­quias da histĂłria do ExĂ©rcito na cidade de Rio Negro e no Brasil em geral. Logo na entrada do regimento hĂĄ homenagens aos trĂȘs patronos do 5Âș RCC: Marechal Manoel LuĂ­s OsĂłrio (Patrono da arma de Cavalaria), Duque de Caxias (Patrono do ExĂ©rcito Brasileiro) e Tenente Ary Rauen (ex-combatente da Força ExpedicionĂĄria Brasileira, sĂ­mbolo da vitĂłria brasileira na Batalha de Montese).

O projeto das obras do novo regimento tem o valor de investimento total aproximado de 60 milhĂ”es de reais. Ainda serĂŁo construĂ­das as quadras poliesportivas, um ginĂĄsio coberto, um campo de futebol com pista de atletismo, uma pista de pentatlo militar e um novo hotel de trĂąnsito para a guarnição. ApĂłs a conclusĂŁo das obras restantes, prevista para o ano de 2019, a ĂĄrea total do regimento serĂĄ de 640.800 mÂČ.

Com relação Ă estrutura operacional do quartel, o 5Âș RCC Ă© considerado um regimento “quaternĂĄrio”, pois possui quatro esquadrĂ”es de carros de combate. AlĂ©m desses quatro esquadrĂ”es – que sĂŁo a parte operacional –, hĂĄ o esquadrĂŁo de Comando e Apoio, que Ă© responsĂĄvel pelo apoio administrativo e logĂ­stico, dando suporte aos esquadrĂ”es de carros de combate para cumprirem as missĂ”es. HĂĄ ainda o NĂșcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), sendo uma subunidade do regimento e o Ășnico estabelecimento de ensino militar responsĂĄvel pela formação de oficiais de cavalaria no estado do ParanĂĄ e Santa Catarina. O 5Âș RCC Ă© um dos regimentos que integram a 5ÂȘ Brigada de Cavalaria Blindada, que tem sede na cidade de Ponta Grossa, no ParanĂĄ.

O novo regimento possui uma grande importĂąncia para o turismo e a economia na cidade. Em entrevista concedida ao jornalista do portal Click Riomafra, Everton Lisboa, o atual Comandante do 5Âș Regimento de Carros de Combate, Sr. Cel. Anselmo Rangel dos Anjos, elucidou a importĂąncia e a intenção do quartel para a cidade de Rio Negro. “O interesse do regimento Ă© estar junto com a secretaria de turismo da cidade, apoiando o desenvolvimento do turismo. A intenção Ă© tornar o regimento uma atração aos visitantes e um ponto turĂ­stico na cidade”, comentou. De acordo com o Comandante, alĂ©m da visibilidade turĂ­stica que o 5Âș RCC possibilita para a cidade de Rio Negro, o regimento tambĂ©m tem papel fundamental na economia, jĂĄ que possui aproximadamente 600 militares na cidade. Portanto, somando os militares ativos, inativos e pensionistas com seus familiares, sĂŁo aproximadamente 3 mil pessoas que giram em torno do quartel e colaboram para a movimentação da economia na cidade.

Sobre a localização do novo 5Âș RCC, o Coronel Rangel destacou a importĂąncia da cidade de Rio Negro como ponto estratĂ©gico para a logĂ­stica e centralização de atividades do ExĂ©rcito. “Aqui tem uma rodovia (BR 116) que Ă© uma das principais do paĂ­s. TambĂ©m usamos a ferrovia que passa por Rio Negro. No ano passado foi feito um grande exercĂ­cio logĂ­stico com a participação de grupos de artilharia de campanha de vĂĄrias cidades do estado de SĂŁo Paulo, ParanĂĄ e Santa Catarina, e a concentração estratĂ©gica foi justamente aqui nesse quartel. EntĂŁo, Ă© um ponto estratĂ©gico”, ressaltou.

A mudança para a nova localização ocorreu no mĂȘs de abril deste ano, quando o 5Âș RCC comemorou 72 anos de criação. Na ocasiĂŁo, a cerimĂŽnia que contou com a presença de autoridades militares e civis, incluindo o atual Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do ExĂ©rcito, General SĂ©rgio Westphalen Etchegoyen – filho do General LĂ©o Guedes Etchegoyen, antigo comandante do regimento –, marcou a mudança definitiva do regimento, que atĂ© entĂŁo era situado no bairro Vila Militar. As novas e modernas instalaçÔes estĂŁo localizadas Ă s margens da BR 116, na Av. Deputado Ivan Ferreira do Amaral, no bairro Bom Jesus.

Atualmente a antiga instalação no bairro Vila Militar Ă© ocupada pela 11ÂȘ Bateria de Artilharia AntiaĂ©rea do ExĂ©rcito, comandada pelo Major Eduardo Faraco de Souza Bezerra. É outra organização militar e possui o nĂ­vel de subunidade. Foi transferida da cidade de Ponta Grossa para Rio Negro em dezembro de 2015. A artilharia antiaĂ©rea em Rio Negro tambĂ©m possui carros de combate blindados de Ășltima geração, sendo utilizado o modelo Gepard.

As visitas em grupo ao novo 5Âș Regimento de Carros de Combate “Regimento Tenente Ary Rauen” poderĂŁo ser realizadas com agendamento prĂ©vio. O contato pode ser feito atravĂ©s do telefone (47) 3642-7032 no ramal 262 (Seção de Comunicação Social).

Confira fotos da nova instalação (clique para ampliar):

CrĂ©ditos: RelaçÔes PĂșblicas do 5Âș RCC e Click Riomafra