Rio Negro promoverá audiência pública para discutir o orçamento municipal

No próximo dia 06 (segunda-feira) de novembro, às 19h, a Câmara de Vereadores de Rio Negro vai realizar audiência pública para discutir O Plano Plurianual de Governo (PPA) 2018/2021, o Orçamento do Município para o ano que vem e alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2018.

Os temas são de grande relevância para a comunidade rionegrense, pois é neste momento antes dos vereadores votarem os projetos que a população tem a oportunidade de expor suas demandas e discutirem onde e como o dinheiro será aplicado pela Prefeitura.

Na audiência entidades representativas poderão fazer uso da palavra desde para sugerir propostas, bem como defender as mesmas, desde que façam suas inscrições junto à secretaria da Câmara de Vereadores com no mínimo 48 horas de antecedência. Os inscritos deverão, no uso da palavra, se ater ao tema no tempo de 10 minutos, tempo que poderá ser prorrogado pelo presidente do legislativo.

ORÇAMENTO MUNICIPAL

O orçamento municipal é todo o planejamento de quanto a Prefeitura pretende ganhar e como pretende gastar. Ele é composto do Plano Plurianual que estabelece metas e prioridades para quatro anos (desde o início do 2º ano do mandato do prefeito, até o fim do 1º ano do mandato de seu sucessor; da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que estabelece metas e prioridades para o ano seguinte; e pela Lei Orçamentária Anual (LOA) que determina os custos das ações para o ano seguinte.