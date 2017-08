Rio Negro promoveu a 3ª Capacitação e Vigilância em Saúde

A capacitação também tratou de assuntos sobre acidentes com animais peçonhentos que são muitos mais comuns do que todos imaginam

A Vigilância Sanitário de Rio Negro promoveu na última semana a 3ª Capacitação e Vigilância em Saúde, onde foram discutidos temas como a transmissão de doenças por alimentos e por animais.

A capacitação também tratou de assuntos sobre acidentes com animais peçonhentos que são muitos mais comuns do que todos imaginam. Segundo os organizadores este tipo de acidente vem se tornando muito comum nas cidades, principalmente com aranhas e escorpiões.

O evento serviu também para que as pessoas conheçam mais sobre os trabalhos da vigilância sanitária que não são restritos apenas a saneamento básico.