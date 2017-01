Rio Negro recebe mais de R$ 1,1 milhão de cota extra de ICMS do estado

No total, o governo do estado repassou R$ 430 milhões de cota extra de ICMS aos 399 municípios paranaenses. Até o final deste mês os municípios receberão cerca de R$ 1,68 bilhão em transferências

O governador Beto Richa repassou, na segunda-feira (16), o montante de R$ 429,8 milhões aos 399 municípios do Paraná, referente a uma cota extra do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O montante refere-se ao valor do imposto cujo pagamento foi postergado por empresas que investiram no estado nos últimos anos. São companhias que aderiram à programa de incentivos para atração de investimentos e que, como benefício, passariam a pagar o imposto devido a partir de 1º janeiro de 2018.

Prefeitos e prefeitas de todo o estado foram recepcionados no Palácio Iguaçu onde receberam os repasses. Rio Negro recebeu a quantia de R$ 1.106.238,15. Já a vizinha cidade da Lapa recebeu mais que o dobro de Rio Negro R$ 2.249.793,64.

Segundo o governador, “esses recursos vão auxiliar os municípios em um momento de crise, com manutenção dos empregos, de obras e de serviços”.

O governador lembrou ainda que, somados, os R$ 430 milhões da cota extra, os repasses semanais de ICMS e mais as transferências do IPVA vão possibilitar que os municípios recebam até o fim de janeiro R$ 1,68 bilhão em transferências.

COTA EXTRA

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, as empresas que possuem incentivo fiscal no estado foram consultadas, em setembro do ano passado, para saber se tinham interesse em trazer os impostos devidos a valor presente e efetuar o pagamento.

Ao todo, 72 empresas receberam a carta convite. Dessas, oito aderiram ao pagamento em 2017, com direito a desconto sobre o valor devido de ICMS atualizado.

Juntas, as oito empresas pagaram R$ 1,72 bilhão em impostos e os municípios estão recebendo uma cota extra de 25% desse valor. O dinheiro estará disponível no caixa dos municípios nesta terça-feira (17).

“Ganha todo mundo, porque as empresas têm a oportunidade de pagar o ICMS que já devem, o Estado obtém recursos para fazer investimentos e ajuda os municípios a enfrentar o momento de crise em que vive o país”, disse Mauro Ricardo.

Entre os municípios com os maiores repasses estão Curitiba, que vai receber R$ 49,96 milhões, Araucária (R$ 28,63 milhões), São José dos Pinhais (R$ 22,06 milhões), Londrina (R$ 11,76 milhões), Maringá (R$ 10,12 milhões) e Ponta Grossa (R$ 9,74 milhão).

SECURITIZAÇÃO

De acordo com Mauro Ricardo Costa, os valores devidos de ICMS por empresas que possuem incentivos fiscais e que não aderiram ao recolhimento agora serão utilizados no futuro em uma operação de securitização de recebíveis que está sendo estruturada. A intenção, ao colocar essa carteira no mercado, é obter recursos para serem aplicados em investimentos.

INVESTIMENTO

Não é a primeira vez que as empresas com incentivos fiscais do governo do Paraná realizam antecipação do pagamento de ICMS com parcelas a vencer. O mesmo já ocorreu nos anos de 2013 e 2014, com o objetivo de recompor o caixa do governo.

Desta vez, a intenção é realizar investimentos no Estado e ajudar os prefeitos a colocar as contas em dia e prestar bons serviços à população paranaense.

REPASSES AJUDAM MUNICÍPIOS A CONTORNAR A CRISE ECONÔMICA

Os repasses do governo estadual estão ajudando os municípios a contornar a crise econômica, que tem afetado a arrecadação e comprometido os repasses da União por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Em 2016, o governo do Paraná repassou aos municípios R$ 8,1 bilhões a título de transferências de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). O valor representa um acréscimo de R$ 321 milhões na comparação com o que foi recebido pelos municípios paranaenses em 2015.

Só em ICMS, os repasses do governo estadual aos municípios do Paraná somaram R$ 6,490 bilhões no ano passado, ante R$ 6,284 bilhões transferidos no exercício anterior, uma diferença a mais de R$ 206 milhões.

No caso do IPVA, as transferências passaram de R$ 1,498 bilhão em 2015 para R$ 1,613 bilhão em 2016 – o acréscimo de um ano para o outro foi de R$ 115 milhões.

Veja o montante recebido pelos municípios da região:

– Rio Negro – R$ 1.106.238,15

– Agudos do Sul – R$ 259.813,22

– Antônio Olinto – R$ 425.423,78

– Campo do Tenente – R$ 292.205,76

– Contenda R$ 485.493,60

– Curitiba – R$ 49.959.255,36

– Fazenda Rio Grande – R$ 1.291.982,78

– Lapa – R$ 2.249.793,64

– Mandirituba – R$ 847.824,03

– Pien – R$ 868.227,84

– Quitandinha – R$ 574.652,91

– São José dos Pinhais – R$ 22.060.978,65