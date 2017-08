Rio Negro recebe mais R$ 125 mil do Governo do Estado

Governo do Paraná autoriza mais R$ 9 milhões para 49 municípios. O recurso a ser repassado para Rio Negro será utilizado para compra de um veículo (R$ 50 mil) e uma plantadeira de sete linhas no valor de R$ 75 mil

O Governo do Estado autorizou R$ 9 milhões para 49 municípios de todas as regiões do Paraná. Os convênios com as Prefeituras foram assinados na terça-feira (8) pelo governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos serão destinados para a construção de academias ao ar livre, mini-arenas esportivas, para a aquisição de veículos de transporte, caminhões e máquinas para a realização de obras. Outros 13 municípios, que tiveram recursos liberados anteriormente, receberam editais para licitar obras, no valor de R$ 9,9 milhões.

O governador ressaltou que o repasse de recursos pelo Governo do Estado são sistemáticos e atingem todas as áreas e 15% de toda a receita líquida corrente do estado deste ano é destinada a investimentos. “Trabalhamos com um orçamento de R$ 8 bilhões para obras e programas” – disse o govenador.

CELERIDADE

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, pediu celeridade aos prefeitos na elaboração dos projetos e emissão de certidões negativas, para que o governo possa iniciar as obras nos municípios dentro do prazo. “Temos a previsão de executar 1,5 mil obras, mas as Prefeituras precisam acelerar os projetos para que em dezembro todas elas estejam em andamento”, alertou.

R$ 1 BILHÃO

Desde 2011, o Governo do Paraná disponibilizou mais de R$ 1 bilhão para as Prefeituras de todas as regiões do estado por meio do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). Apenas no ano passado, foram R$ 357 milhões para obras de melhoria como pavimentação de vias, construção de barracões industriais, escolas, creches e para a gestão de resíduos sólidos.

MUNICÍPIOSÂ

Os municípios que serão beneficiados pelos recursos liberados pelo governo do Estado são: Luziana, Colombo, Campo Largo, Terra Roxa, Paulo Frontin, Califórnia, Cambira, Jaguaraíva, Paranapoema, Irati, Marilena, Jacarezinho, Iguaraçu, Três Barras do Paraná, Guaíra, Guaporema, São Pedro do Iguaçu, Céu Azul, Nova Cantu, Moreira Sales, Alto Paraíso, Cruzeiro do Oeste, Guaratuba, Prudentópolis, São Jorge do Ivaí, Palmeira, Peabiru, Marialva, Cruz Machado, Esperança Nova, Inácio Martins, Mandaguaçu, Rio Negro, Tibagi, Teixeira Soares, Querência do Norte, Alto Paraíso, Alto Paraná, Bela Vista do Carobá, Borrazópolis, Cambará, Ipiranga, Rio Azul, Sarandi e Xambrê.

Assinaram as licitações os municípios de Amaporã, Campo do Tenente, Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Ivaí, Ivaté, Jacarezinho, Marilena, Nova Aurora, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Umuarama.

RIO NEGRO JÁ RECEBEU CERCA DE R$ 1,3 MILHÕES DO ESTADO

Na manhã da terça-feira 08, foram assinados R$ 125 mil em convênios, para compra de um veículo utilitário a ser utilizado na Secretaria Municipal da Agricultura e uma plantadeira de sete faces, ambos para atendimento dos pequenos produtores rurais.

Nos últimos meses o governo do estado já repassou a Rio Negro cerca de R$ 1,3 milhões em emendas que deverão ser usadas para a construção do novo centro de eventos, recape asfáltico e calçadas da avenida Ivan Ferreira do Amaral, importante via de acesso ao novo Quartel do 5º RCC no bairro Bom Jesus.