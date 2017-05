Compartilhar no Facebook

No dia 18 de junho será realizado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rio Negro, o evento Pentecostes, que reunirá fiéis da cidade e da região.

O evento terá início às 08h com músicas e pregações do missionário católico Roberto Tannus, membro permanente da Renovação Carismática Católica. O encerramento será às 16h com a Santa Missa presidida pelo Pe. Rafael Fuchs.

Todos estão convidados. Para a participação no evento será cobrada uma taxa administrativa de R$ 5,00.