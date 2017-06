Rio Negro recebe R$ 240 mil do estado para investir na saúde

Compartilhar no Facebook

O governo do estado vai repassar R$ 33,6 milhões para fortalecer e ampliar o atendimento à saúde em 189 municípios do Paraná. É o segundo montante repassado em menos de dois meses. Em abril, 206 municípios paranaenses haviam recebido R$ 35 milhões. Neste ano, já foram R$ 68,6 milhões para este fim para 395 municípios, anunciou o governador Beto Richa, o novo lote de recursos, nesta última segunda-feira (29), em Curitiba. “Essa liberação vai reforçar o atendimento à população, um serviço ainda melhor, com mais qualidade e, acima de tudo, mais humanizado”, acrescentou.

O município de Rio Negro receberá o valor de R$ 240 mil que poderá ser utilizado na compra de mais de 100 itens conforme tópico abaixo.

MAIS DE 100 ITENS

As Prefeituras podem aplicar o dinheiro em compra de ambulâncias, ônibus, vans e veículos para o transporte de pacientes, comprar conjuntos de equipamentos e mobiliário para unidades de saúdes e conjuntos de equipamentos de fisioterapia. “Há uma lista de mais de 100 itens que os municípios podem escolher, conforme as suas necessidades”, informou o secretário de estado de Saúde, Michele Caputo Neto.

Do montante a ser repassado, R$ 30,7 milhões são destinados para aquisição de veículos de transporte sanitário para 167 municípios; R$ 2,1 milhões para compra de equipamentos para unidades de saúde da família para 12 municípios; e R$ 760 mil para compra de equipamentos de fisioterapia para 16 municípios.

MUNICÍPIOS DA REGIÃO CONTEMPLADOS

Transporte Sanitário: Rio Negro: R$ 240 mil; Contenda: R$ 240.000,00; Fazenda Rio Grande: R$ 120.000,00; Lapa: R$ 570.000,00; Mandirituba: R$ 120.000,00; Quitandinha: R$ 120.000,00.