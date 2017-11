Rio Negro receberá mais um ônibus escolar do Governo do Estado

São R$ 11,35 milhões para 27 municípios comprarem novos ônibus escolares e para as Apaes adquirirem para parques infantis adaptados, veículos adaptados e laboratórios de informática. Em menos de cinco anos é o 10º ônibus que o Governo do Estado doa a Rio Negro

O Governo do Paraná repassa mais R$ 11,35 milhões para ações na área de Educação. Os recursos foram confirmados pelo governador Beto Richa na últimasemana e se destinam a compra de ônibus de transporte escolar para 27 municípios (R$ 7,26 milhões) e para a compra de parques infantis adaptados, veículos adaptados e laboratórios de informática de 96 Apaes de diversas regiões do Estado (R$ 4,1 milhões). O repasse será feito por convênio do Estado, por meio do Instituto Fundepar, com as prefeituras e as entidades beneficiadas.

A secretária de Estado da Educação, Ana Seres, afirmou que em 2010 o governo estadual repassou cerca de R$ 32 milhões às Apaes. Em 2011, no primeiro ano da atual gestão, os repasses aumentaram para quase R$ 300 milhões. “Os últimos convênios que assinamos com as entidades, com vigência de 18 meses, correspondem a R$ 1 bilhão. O aumento de recursos para a educação especial é extremamente significativo”, salientou.

​TRANSPORTE ESCOLAR

O governador Beto Richa enfatizou, também, que entre 2011 e agosto de 2017, os gastos do Governo do Estado com o transporte escolar somam R$ 626,5 milhões, praticamente o triplo do montante repassado nos oito anos do governo anterior.

O investimento no transporte escolar garante mais conforto e segurança aos estudantes paranaenses”, afirmou o diretor-presidente da Fundepar, Sérgio Brun. “O Estado tem a obrigação de fazer o transporte dos alunos que residem a mais de 2 mil metros da escola. No Paraná, o Governo do Estado faz este serviço muito bem”, disse.

RIO NEGRO

Após a assinatura do convênio município de Rio Negro receberá este novo ônibus para o transporte escolar municipal no valor de R$ 220 mil. Em cinco anos da atual administração municipal, este é 10° ônibus que o governo do estado doa ao município.