Rio Negro se destaca na fase regional do concurso Agrinho

A banca examinadora do Concurso Agrinho 2017 divulgou os finalistas nas categorias Experiência Pedagógica, da qual participam apenas docentes, e das categorias desenho e redação, das quais participam alunos da rede pública e privada de ensino, além da educação especial.

Todos os classificados irão participar da grande festa da educação, que ocorre dia 30 de outubro, em Curitiba. Na ocasião serão conhecidos os vencedores, os cinco primeiros colocados nas experiências pedagógicas recebem como prêmio um carro zero quilômetros.

Neste ano o Agrinho completa 22 anos de existência, foram recebidos 5,6 mil projetos, que passaram por uma triagem criteriosa até chegar nestes resultados. Uma novidade em 2017 foi a inclusão da categoria Núcleo Regional Agrinho e o Agrinho Solos, que une o programa educacional com o programa de preservação de solos e água (Prosolo), encampado pela secretaria estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab) e outras instituições, como o Sistema FAEP/SENAR-PR.

Sob o tema “As coisas que ligam o campo e a cidade e nosso papel para melhorar o mundo”, o concurso abrange as categorias “Desenho”, para alunos da Educação Especial e 1° ano do ensino fundamental; “redação em prosa ou verso”, para estudantes do 2° ao 9° ano do ensino fundamental; “Experiência Pedagógica”, para professores; “Relato Escola Agrinho”, para as instituições escolares; “Relatório Município Agrinho”, para secretarias municipais de educação e o “Relato do Núcleo Regional de Educação”.

As etapas do concurso são três, sendo a local, a regional e a estadual. Os prêmios de maior valor são os automóveis, para os quatro professores que vencerem a etapa estadual.

RIONEGRENSES BRILHARAM NA ETAPA REGIONAL E ESTÃO CLASSIFICADOS PARA A FINAL

Dois alunos rionegrenses estão classificados para etapa final do concurso que será realizado no próximo dia 30/10 em Curitiba, após vencerem a etapa regional também de Curitiba em suas respectivas categorias.

Na categoria desenho – 1º ano – a aluna Marcela de Lima Schafhauser da

Escola Municipal prefeito Mathias Augusto Bohn – professora: Karina Camilo dos Santos Schafhauser, foi a vencedora;

Na categoria redação – 3º ano o aluno Vitor Gabriel Correa Krischanski, da Escola Ricardo Nentwig – professora Bernadete Rank Padilha.

AGRINHO

O Concurso Agrinho é o maior programa de responsabilidade social do Sistema FAEP, resultado da parceria entre o SENAR-PR, FAEP, o governo do estado do Paraná, mediante as Secretarias de Estado da Educação, da Justiça e da Cidadania, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Agricultura e do Abastecimento, os municípios paranaense e diversas empresas e instituições públicas e privadas.

O programa Agrinho completa 22 anos de trabalhos no Paraná, levando às escolas da rede pública de ensino uma proposta pedagógica baseada em visão complexa, na inter e transdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa. Anualmente, o programa envolve a participação de mais de 1,5 milhão de crianças e aproximadamente 80 mil professores da educação infantil, do ensino fundamental e da educação especial, estando presente em todos os municípios do estado.

O concurso realizado todos os anos nas categorias redação, desenho, experiência pedagógica, escola e município Agrinho serve a um só tempo como instrumento de avaliação do alcance das atividades e como uma amostra daquilo que o programa vem provocando em termos de ações efetivas.