Rio Negro será incorporado à bacia do rio Canoinhas

Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (08) na Câmara de Vereadores de Mafra, o consultor do Comitê da Bacia Hidrográfica rio Canoinhas e rio Negro, Julio Bundat Sobrinho usou a tribuna para alertar sobre a questão preocupante do rio Negro e demais afluentes da região e alertou a necessidade da ampliação da bacia do rio Canoinhas até a nascente do rio Negro.

A previsão que em agosto ou setembro deste ano, o rio Negro seja incorporado à bacia do rio Canoinhas com a publicação de decreto estadual. Com essa união, Julio destacou que o rio Negro terá mais representação para a defesa de sua preservação ambiental em esfera estadual e nacional.

Segundo Julio, o objetivo é elaborar o plano de bacias destes importantes rios do planalto norte, que são compostos por 50 bacias e microbacias, até 2019. Com o plano, será possível estabelecer metas, parcerias com a iniciativa privada para a manutenção e a melhoria dos rios da região.

Julio destaca que os rios preservados são essenciais para o meio ambiente, mas também são fatores fundamentais para a economia da região. Ele afirma que as indústrias não têm interesse em se instalar em áreas que sofrem com a seca. Além disto, Julio ressaltou que os rios da região vêm sofrendo com esse problema de seca, apesar de ainda não ser tão visível, por isso é fundamental realizar ações preventivas.