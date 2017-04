Rio Negro terá a Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial

Compartilhar no Facebook

No próximo dia 1º de maio acontece na Praça João Pessoa a Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário de 13 anos.

A programação inicia à s 10h com feiras, atividades recreativas, shows e o tradicional “parabéns” para a Feira da Lua com distribuição gratuita de bolo.

A programação musical inicia às 15h com a Comunidade Resgate. Em seguida, às 15h30, a Comunhão Cristã ABBA fará sua apresentação. Às 16h está previsto o parabéns com benção. Logo em seguida sobe ao palco a Banda Blush e encerrando a noite acontece o show do Grupo Chinaredo.