Rio Negro terá audiência pública para regulamentar novo alinhamento das construções na rua Vicente Machado

A Câmara de Vereadores de Rio Negro vai realizar nesta quarta-feira (26), às 19h, audiência pública para discutir o novo alinhamento das construções na rua Vicente Machado, no centro da cidade.

Um projeto de lei encaminhado pelo executivo municipal pretende atualizar a lei de número 7 de 1069 que normaliza o tema.

Na audiência entidades representativas poderão fazer uso da palavra para sugerir propostas, bem como defender as mesmas, desde que façam suas inscrições junto à secretaria da Câmara de Vereadores com no mínimo 48 horas de antecedência.

O tema é de grande relevância para a comunidade rionegrense, pois trata da metragem mínima referente ao meio-fio que as novas construções deverão respeitar. A nova lei afetará as construções residenciais e comerciais.