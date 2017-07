Rio Negro terá curso de capacitação para produtores rurais

O curso faz parte da programação da Cultura e Turismo que visa capacitar os agricultores que participam do projeto de turismo rural do município

O Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Sindicato Rural em parceria com o município de Rio Negro promove nos dias 6 e 7 de julho um curso de produção de alimentos – geleias e doces pastosos.

Outros produtores rurais que não fazem parte do projeto podem fazer o curso que é gratuito e qualificará os agricultores com novas técnicas na produção de doces e geleias agregando mais valor em seus produtos. O curso será ministrado no salão 6 de agosto.