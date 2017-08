Rionegrense ganha na Trimania

O morador da localidade de Lençol foi um dos felizardos e levou R$ 5 mil no domingo do Dia dos Pais

A sorte continua batendo na porta dos riomafrenses! Desta vez não foi um mafrense, e sim um rionegrense que ganhou no titulo de capitalização Trimania Cap. O morador da localidade de Lençol foi um dos felizardos e levou R$ 5 mil no domingo do Dia dos Pais.

Ele irá dividir o prêmio de R$ 10 mil sorteado na primeira rodada na Trimania Especial do Pais com cidadão de Jaraguá do Sul.

Neste final de semana que passou a Trimania, “jogo” que está virando febre em Riomafra, sorteou três prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 500 mil e ainda prêmios de R$ 2 mil no chamado ‘Giro da Sorte’.