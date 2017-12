Rionegrenses protestam contra a cobrança de pedágio

Moradores da Roseira, Cunhupã, Tijuco Preto e Retiro Bonito protestam contra a cobrança de pedágio no último domingo. Desvio pela Roseira não é possível devido a má conservação das estradas pela Prefeitura, afirmam moradores

Como anunciado no jornal Gazeta de Riomafra, aconteceu na manhã deste domingo (3), o protesto dos moradores das localidades da Roseira, Cunhupã, Tijuco Preto e Retiro Bonito contra a cobrança de pedágio das pessoas que residem nestas comunidades da Roseira, Cunhupã, Tijuco Preto e Retiro Bonito.

O protesto foi pacifico onde os manifestantes abriram as cancelas liberando o tráfego na praça de pedágio na BR-116 em Rio Negro. A Polícia Rodoviária Federal apenas acompanhou a manifestação que não teve incidentes.

Os moradores destas localidades não aceitam ter que pagarem pedágio cada vez que precisam vir à cidade para trabalhar, estudar, visitar familiares ou para o lazer. Segundo um dos moradores eles [moradores destas localidades] estão tendo que pagar para ter o direito de ir vir, já que alguns precisam ir para Rio Negro duas ou três vezes ao dia, e cada vez que passam pelo pedágio são obrigados a pagar a tarifa de R$ 5,60. Na opinião do morador isto não é justo já que eles não utilizam a rodovia para viajar apenas a usam como meio de locomoção entre o interior do município até a cidade.

Quanto ao ‘desvio’ pela localidade da Roseira, os moradores também reclamam da má conservação da estrada, que mesmo tendo uma parte asfaltada, o trecho de estrada de chão está em péssimas condições devido a falta de manutenção por parte da Prefeitura.

Durante o protesto os moradores pediam a isenção na tarifa do pedágio para quem reside na Roseira, Cunhupã, Tijuco Preto e Retiro Bonito para que eles tenham o mesmo direito dos demais moradores de Rio Negro que não moram naquelas localidades e podem ir e vir para a cidade quando e quantas vezes precisarem.

A Auto Pista Planalto Sul emitiu uma nota à imprensa destacando que a isenção de pedágio na BR-116/PR Sul é concedida apenas para carros oficiais conforme esta descrito no contrato de concessão.

NOTA DA AUTOPISTA

A isenção de pedágio na BR-116/PR Sul, de acordo com o contrato de concessão, é concedida apenas para veículos oficiais, como os destinados ao atendimento público de emergência (corpo de bombeiros e ambulâncias) quando em serviço, de propriedade da Policia Militar e das Policias Rodoviária Federal e Estadual.

Cabe lembrar que a concessionária realiza obras de melhoria na rodovia, com aumento na segurança e conforto aos usuários. Este investimento é oriundo também dos impostos da arrecadação do pedágio e de serviços terceirizados. Desde 2008 até setembro de 2017 foram arrecadados R$ 1.591.431,65 (próprios), e R$ 2.605.644,06 (terceiros), totalizando R$ 4.197.075,71, investidos na BR 116.

A Autopista Planalto Sul informa que a tarifa de pedágio é a contrapartida determinada no contrato de concessão para que sejam feitos os investimentos em melhoria de infraestrutura viária, em dispositivos de segurança e em serviços de apoio e operação da BR-116 que beneficiam os próprios usuários. De 2008 até setembro de 2017 a concessionária já investiu R$ 4,2 bilhões no aperfeiçoamento do serviço prestado e nas obras de melhorias na rodovia.

A Autopista Planalto Sul ressalta que a isenção de pedágio, de acordo com o contrato de concessão vigente, é concedida apenas para veículos oficiais, como viaturas e ambulâncias em serviço e de propriedade da Polícia Militar e das Polícias Rodoviária Federal e Estadual.

