Ruas centrais de Rio Negro recebem nova pavimentação asfáltica

As ruas próximas ao Hospital Bom Jesus e Colégio Barão de Antonina, no centro de Rio Negro, estão recebendo uma nova pavimentação asfáltica. Até então, as vias eram pavimentadas com pedras irregulares e antigas, bastante comprometidas pelo tempo e tráfego constante.

A Rua José Bley foi a primeira a receber a melhoria, mas de acordo com a nota divulgada pela prefeitura, ainda serão recapeadas as ruas Barão de Antonina e Miguel Reliano Grein.

Em parte da Rua Getúlio Vargas, em frente ao Centro da Cultura Agostinho Paizani Filho, Biblioteca Wenceslau Muniz e Faculdade Uninter, o antigo calçamento em paralelepípedos recebeu recape asfáltico quente. O investimento total desse recape, que incluiu também a pintura e sinalização das duas ruas, é fruto de emenda orçamentária junto ao Ministério das Cidades no valor de R$ 245.850,00 e mais R$ 26.856,00 de recursos do município.

A prefeitura tem procurado levar melhorias para todos os bairros do município, com as ruas sendo escolhidas pela equipe técnica da Secretaria de Obras observando critérios de movimento de veículos e importância das ligações que são feitas pela rua.

O recape das outras duas ruas será iniciado ainda no começo deste ano e foi orçado no valor de R$ 303.517,00.