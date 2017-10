Sábado aconteceu o 1º Encontro de Soldados do 5º RCC – classe 1967 – turma 1986

Aconteceu no último sábado (21), o 1º Encontro do ex-Soldados do 1º Esquadrão do 5º Regimento de Carros de Combate, Classe 1967 Turma de 1986.

O evento foi no sítio Vieira Miranda, na localidade do Butiá do Lageado em Mafra, e o reencontro só foi possível devido as redes sócias, onde os ex-soldados encontraram todos ex-integrantes do 1º esquadrão do ano de 1986. Dos 39 integrantes da turma, 28 comparecem ao encontro. Alguns que não puderam vir encaminharam vídeos e áudios que foram apresentados a todos.

Além dos ex-soldados do 1º esquadrão foram convidados um ex-soldado de cada esquadrão, do esquadrão do comando e do esquadrão de serviço. Também estiveram presentes cabos, sargentos e oficias da época.

O encontro foi marcado por muita emoção, aonde cada que chegava tentava reconhecer e saber seus amigos. Todos falaram sobre suas historias e trajetória de vida depois da saída do Exército nos anos de 1986/87.

Foi prestada uma homenagem, um minuto de silêncio, para os ex-soldados do esquadrão que faleceram.

O encontro foi comemorado com um suculento churrasco, acompanhado de chopp e um delicioso alusque preparado pela própria turma.