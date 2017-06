Sábado tem Dobradinha do Leão

O Lions Clube de Rio Negro oferece neste sábado (3), a partir das 11h30 até as 13h, no salão 06 de Agosto da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus da Coluna, a sua famosa dobradinha, que neste ano será em prol do Projeto Visão e do Grupo de Escoteiros Falcão Negro.

A elaboração da dobradinha ficará por conta dos membros do Lions Clube que começaram a preparar o prato na noite desta quinta-feira (1). O evento é beneficente e preparado com muito carinho com o objetivo de ajudar o próximo.

Os vales porções já estão sendo vendidos pelo membros do Lions no valor de R$ 25,00. As porções devem ser retiradas no local e é necessário levar vasilha.