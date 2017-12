Sábado tem o 2º Natau Au Au

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (16), o Abrigo de Cachorros Amigo Fiel de Mafra promove o II Natau Au Au que tem como o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção do abrigo.

O evento será na Praça Lauro Muller das 9h até às 14h. No local os voluntários estarão vendendo porções de quibes veganos e vendendo uma rifa de duas cestas de natal que será sorteada no sábado. Neste dia também será realizado o sorteio das duas cestas de natal da promoção realizada através do telemarketing da instituição.

O II Natau Au AU contará ainda com a apresentação dos músicos Lucas e Michel. Informações 9-9706-4942.