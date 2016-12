SAMU de Rio Negro capacita equipes para atuação em urgências

Na primeira quinzena de dezembro o SAMU de Rio Negro capacitou os profissionais da enfermagem dos postos de saúde municipais – Estratégia Saúde da Família e Unidades Básicas, para atuarem nas situações de urgência e emergência. A capacitação teve início no dia 06 e reuniu 22 profissionais entre enfermeiros e técnicos em enfermagem.

Todas as unidades de saúde de Rio Negro receberam equipamentos de atendimento às emergências, que incluem: reanimador manual, equipamentos de manutenção de via aérea básica, avançada e oxigenioterapia e ainda o desfibrilador externo automático, este, para reversão de parada cardiorrespiratória.

Todo treinamento foi realizado no espaço da Academia da Saúde. Foram abordados vários temas, os quais incluem: avaliação e manipulação de via aérea, suporte ventilatório, tratamento da parada cardiorrespiratória, indicação e operação do Desfibrilador Externo Automático e acionamento do SAMU.

A capacitação teve objetivo de qualificar todos os profissionais de enfermagem da rede municipal no reconhecimento precoce e intervenção correta nas situações ameaçadoras à vida, no oferecimento do suporte básico de vida até a chegada da equipe de socorro do SAMU, manipulação de todos os recursos materiais disponíveis para tal e sobre o SAMU (números de acesso 192 ou (41)3360-1500).