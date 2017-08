Sanepar e Casan dizem que estiagem ainda não está afetando a captação de água em Riomafra

Segundo os institutos de pesquisas o mês de julho foi o mais seco desde 2008. A falta de chuva nesse período provocou uma estiagem baixando o nível dos rios, o que tem prejudicando a agricultura e trazendo transtorno em várias cidades que correm o risco de ter a água racionada.

Aqui em Mafra e Rio Negro embora a população demonstre preocupação, a situação, segundo a Casan e a Sanepar está sob controle, mesmo com o baixo nível do rio Negro. Nas duas cidades a captação de água que é feito no rio continua normal e as duas empresas de águas dos dois estados tranqüiliza a população informando que no momento Riomafra não corre o risco de ter água racionada. Mais pedem para que os cidadãos tanto de Rio Negro quanto de Mafra utilizem a água com racionalidade evitando o desperdício, evitando “varrer” a calçada com água, lavar o carro com mangueira, banhos prolongados, entre outras medidas.

Tanto a Sanepar quanto a Casan justificam essa tranqüilidade devido aos investimentos feitos pelas duas concessionárias no sistema de captação e distribuição de água, somados a consciência da população quanto ao consumo da água. Lembram ainda que a bacia do rio Negro abastece cerca de nove municípios catarinenses e aproximadamente cinco paranaenses numa extensão de 2.600 km².

BAIRRO VILA NOVA E FAXINAL

Sobre a falta de água nos bairros Vila Nova e Faixinal a Casan explica que o motivo não é estiagem e sim divido a algumas obras que estão acontecendo no município, como exemplo o asfaltamento da Rua Adolfo Gustavo Friederich no bairro Vila Nova. Com a obra a concessionária, em alguns momentos, isola a rede da região para manutenção, realocação da rede e modificações que são necessárias.