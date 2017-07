Sargentos do 5º RCC ministram palestras em escolas

O “Projeto Sargento Max Wolf Filho” é um trabalho executado pelo Exército Brasileiro com a finalidade de difundir ao público jovem das escolas, as formas de ingresso na carreira militar no Exército, particularmente nos Cursos de Formação de Sargentos (CFS).

Nos dias 22 e 23 de junho, os Terceiros Sargentos do 5º RCC, Bruno Ramos Braga, Thales Cristiano Oliveira Alves, Regis Ribeiro Dos Santos, Wellington De Araujo Bittencourt e Pedro Felipe Silva Filgueira De Moraes, ministraram palestras na Escola Estadual Barão de Antonina, em Mafra, e no Colégio Estadual Dr. Ovande do Amaral, em Rio Negro.

Todas as turmas do 3º ano do ensino médio destas escolas participaram, totalizando mais de 130 alunos. O trabalho foi uma forma de estreitar os laços da instituição Exército Brasileiro com a comunidade riomafrense por meio do 5º Regimento de Carros de Combate.