Seguem as obras na BR-116 em Rio Negro e Mafra

A Autopista Planalto Sul, concessionária do grupo Arteris realiza obras e investimentos na rodovia BR 116 que visam melhor as condições de trafegabilidade, bem como aumentar a segurança dos usuários.

Nesta semana, a empresa retomou algumas obras no perímetro urbano do município de Rio Negro, como a conclusão do reforço e alargamento do viaduto sobre a linha férrea no Km 0+900, e a manutenção da ponte que divide os estados do Paraná e Santa Catarina, no Km 0, conhecida como “ponte dos peixinhos”.

Em todo o trecho concedido a concessionária realizou diversas melhorias estruturais em pontes e executou viadutos que permitem mais segurança e conforto. De todas as pontes que receberam melhorias, os viadutos sobre as linhas férreas demandaram estudo e aprovação do projeto em conjunto com a antiga ALL, hoje Rumo, e por isso levaram mais tempo para início das obras.

No dia 03/11 a concessionária liberou ao tráfego o viaduto do Km 1+900, em Mafra, que também recebeu reforço e alargamento de sua estrutura.

A primeira etapa destas obras de reforço e alargamento de ambos os viadutos sobre as linhas férreas, consiste na fundação, que é o reforço dos pilares, etapa que pode ser feita sem que haja necessidade de interferência com o tráfego.

A segunda etapa é a fase de alargamento para a construção de acostamento, onde é refeita a laje do viaduto, etapa em que é necessária a interdição de uma das faixas da rodovia, com sinalização através de semáforo 24 horas.

Devido à proximidade das duas obras (mil metros de distância) e para que não houvesse “pare e siga” simultâneos em curto perímetro, a concessionária optou por executar o reforço estrutural e alargamento primeiramente do Km 1+900 em Mafra, e somente após liberação ao tráfego neste local, é que foi retomada a obra no Km 0+900. A previsão de término é de 75 dias.

PONTE ENGENHEIRO MOACYR GOMES E SOUZA

Visando a sinergia com a obra do Km 0+900, e para evitar nova interdição, a concessionária está realizando a manutenção preventiva na ponte dos peixinhos. Esta ponte teve sua obra concluída em 2015.

Cumprindo com as obrigações contratuais, anualmente a concessionária realiza monitorações na rodovia e em seus dispositivos para verificar suas condições. Em uma destas, verificou-se uma patologia ou desgaste causado naturalmente pelo tráfego e interferências do ambiente externo. Deste modo está sendo realizada a manutenção, que visa corrigir pontualmente este desgaste.

Cabe salientar que esta manutenção não indica problemas estruturais na ponte, e deve encerrar dentro de duas semanas.

INTERDIÇÕES

A concessionária analisa e discute juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, todas as obras que demandam interdições na rodovia. Nesta análise são levados em conta os riscos e impactos inerentes à execução de uma obra, visando a segurança não só dos usuários, como também dos trabalhadores.

Obras que geram interdições e consequentemente filas, são monitoradas pela PRF e também pelo Centro de Controle Operacional da Planalto Sul, por meio de 150 câmeras de monitoramento ao longo da rodovia.

KM 211 PARANÁ

A concessionária contratou um estudo que apontou pontos críticos no trecho concedido. Um deles é o Km 211 em Rio Negro, devido à travessia dos veículos.

Este estudo indicou a implantação de medidores de velocidade nos dois sentidos da rodovia. Após análise e anuência da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e projeto foi aprovado e os medidores de velocidade serão implantados neste local em dezembro deste ano.

Cabe lembrar que a Autopista Planalto Sul não mede esforços para reduzir os acidentes em toda a rodovia, e por isso faz campanhas de fiscalização e sensibilização, bem como implanta soluções de segurança, especialmente em locais críticos.

Até o mês de outubro a concessionária reduziu em 16,6% o número de acidentes, e 29,5% os óbitos em 2017, se comparado ao mesmo período de 2016.

Tendo a segurança como um dos principais pilares da Arteris, a concessionária segue investindo na rodovia e promovendo a segurança em todo o trecho concedido.