Segurança pública de Rio Negro é tema de reunião com deputados

Um grupo de vereadores rionengrenses estiveram em visita ao gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná deputado Ademar Traiano acompanhado dos deputados Francisco Buher, Stephanes Junior e Alexandre Curi. Na pauta da reunião a criação da Companhia da Polícia Militar em Rio Negro, assunto esse por diversas vezes já tratado com o alto escalão do estado e que agora ganhou força após a visita do presidente da Assembleia Legislativa e do presidente do TJPR, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos à Rio Negro por ocasião do lançamento da pedra fundamental da construção do novo Fórum da Comarca.

Na reunião com o deputado Ademar Traiano, Francisco Buhrer e Alexandre Curi, participou o prefeito eleito da Lapa, Paulo Furiati, pois a criação da Companhia de Rio Negro depende da transformação da Companhia Independente da Lapa em Batalhão, o que também é cobrado do governo do estado. Essas mudanças reivindicadas pela população de Rio Negro fazem parte de um projeto de autorização para o governo do estado implementar tais mudanças o qual segundo o presidente Ademar Traiano foi apresentado na Assembleia ao qual passa a tramitar pela casa sendo analisado nas comissões. Espera-se que o projeto seja aprovado no início do ano de 2017.

Além dessa visita os vereadores estiveram na Secretaria de Segurança Pública, em contado com o diretor geral, reivindicando apoio a criação da Companhia, bem como o aumento imediato do efetivo do 2º Pelotão com mais 10 (dez) soldados, inclusive a destinação de novos equipamentos principalmente novas viaturas que possam atender as necessidades da unidade da PM em Rio Negro.