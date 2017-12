Segurança pública será tema de reunião no bairro Bom Jesus

Nesta segunda-feira (11), o Conselho Comunitário de Segurança de Rio Negro (Conseg) estará realizando uma reunião com a comunidade do bairro Bom Jesus. A reunião também será para a população de outros bairros.

O objetivo do Conselho, que é composto por pessoas da comunidade e por representantes da sociedade civil organizada como Lions Clube, Rotary, Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN), SESI, entre outras, é aproximar a comunidade das forças de segurança – Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militares.

Segundo o presidente do Conseg, Marcelo Goetten, a segurança é um dever de todos e não apenas do Estado, e é importante que a comunidade em geral contribua fazendo sua parte, principalmente fazendo Boletins de Ocorrência quando ocorra algum delito, assim como realizando denuncias de crimes.

“Fazendo o Boletim de Ocorrência a população estará comunicando um crime e a polícia realizará o seu trabalho de investigação, e o mais importante, o B.O. será contabilizado estatisticamente”, falou.

Hoje as forças de segurança trabalham com base nas estatísticas e quando a população deixa de registrar um boletim de ocorrência o crime ou o delito não é contabilizado, assim como a própria polícia não fica sabendo do fato ocorrido.

No dia da reunião também será feita a coleta de assinaturas no abaixo-assinado da Campanha “+ Segurança Rio Negro”, campanha desenvolvida pela ACIRN que conta com o apoio do Conseg e das demais entidades representativas da sociedade civil. A campanha, através do abaixo-assinada tem a intenção de fazer com que o Governo do Estado faça um projeto de lei em conformidade com as necessidades da nossa região, criando uma Companhia da PM em Rio Negro, e encaminhe para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP). No legislativo o projeto deverá ser tornar lei sem emendas ou alterações, sendo aprovado por unanimidade pelos deputados, sendo sancionado em seguida pelo governador do Estado.

A reunião será às 19h na sede do Clube Amigos da Bola, situada na Rua Severo de Almeida, 2085. A população de outros bairros também está convidada a participar. Mais informações: (47) 9 9909-1981.