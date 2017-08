Seleção de modelos será realizada nesta semana em Rio Negro

Não há custo de inscrição para a seletiva, que será realizada nos dias 09 e 10 de agosto, das 17h às 19h no TRIER Centro Comercial em Rio Negro, localizado ao lado do Supermercado Mig

A Mega Way Model, agência de modelos sediada em Mafra e coordenada pela jornalista e Scouter Viviane de Oliveira, traz para Riomafra o modelo, produtor e ator da TV Globo, Maycon Clinton, que virá para ministrar o curso intensivo de passarela para os modelos agenciados. Maycon é diretor da Namib Pro Model em São Paulo e parceiro da Mega Way Model.

Este curso prepara os modelos para o desfile Fashion Pink que será realizado no mês de outubro em Guarulhos-SP. Também capacita os modelos para uma carreira internacional, pois serão cinco meses de curso na cidade de Rio Negro com uma grade de treinamento especial, tendo como principais disciplinas:

Psicologia (carreira de modelo)

Nutrição (alimentação saudável)

Hair Stylist (cabelo e maquiagem)

Fotografia (imagem e ensaios)

Moda (brasileira e europeia)

Etiqueta (social e postura)

Passarela (nível internacional)

Francês (básico)

Estando em nossas cidades para esta atividade, Maycon fará uma grande seletiva de novos modelos para desfilar no Fashion Pink e desta forma prepará-los para o mercado de trabalho.

Não há custo de inscrição para esta seletiva, que será realizada nos dias 09 e 10 de agosto, das 17h às 19h no TRIER Centro Comercial em Rio Negro, localizado ao lado do Supermercado Mig, no bairro Campo do Gado.

Mais informações podem ser obtidas através do contato via WhatsApp: (47) 99700-7770.