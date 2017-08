Sesc abre vagas de emprego para a nova unidade de Rio Negro

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento das vagas de emprego para a nova unidade do Sesc em Rio Negro.

As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 7 de agosto. Os interessados podem se inscrever através do site do Sesc ou então pela agência do SINE de Rio Negro, que estará à disposição para esclarecer dúvidas.

Clique aqui para ver os editais e fazer a sua inscrição

As vagas disponíveis são: