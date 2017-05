Sesi de Rio Negro promove o V Workshop Consultorias SESI

O SESI Serviço Social da Indústria – Unidade de Rio Negro promoverá ao longo desse primeiro semestre um ciclo de Workshop´s, abordando temas de grande interesse da indústria.

E como no mês de janeiro de 2018 inicia a obrigatoriedade dos registros das empresas no eSocial, o Sesi de Rio Negro vai oferecer agora no dia 10 de maio V Workshop Consultorias SESI que abordará esse tema tão importante com os seguintes palestrantes: Alessandra Rolim Pescosolido (engenheira de segurança do trabalho), Erasmo H. de Mello Pereira (médico do trabalho) e Danielle de Lara (economista).

Os interessados devem responder ou procurar a unidade do SESI até o dia 08 de maio. Os participantes receberão ainda material de orientação em seus e-mails cadastrados após a participação no evento.

O Workshop vai acontecer no Auditório do SESI de Rio Negro, localizado na Rua Severo de Almeida, nº 954, no bairro Bom Jesus.

Mais informações com Marcello Olsen e Marcelo Pavão Santiago, através do telefones (47) 3641-6401 e 3641-6420.