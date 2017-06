Sessões de Terapia Comunitária iniciam nesta quarta-feira em Rio Negro

As sessões gratuitas ocorrerão todas as quartas-feiras no Salão 6 de Agosto, localizado no centro da cidade, com início às 15h e duração média de 90 minutos

A partir desta quarta-feira (07), terá início na cidade de Rio Negro a Terapia Comunitária, que estará disponível gratuitamente a todos. A ação beneficente é uma iniciativa do projeto Circo Social com o apoio da Ganesha Espaço Terapêutico.

As sessões ocorrerão todas as quartas-feiras no Salão 6 de Agosto, localizado no centro da cidade, com início às 15h e duração média de 90 minutos.

Na sessão inaugural desta quarta-feira, haverá sorteios de brindes entre os participantes e um delicioso coquetel, graças ao importante apoio recebido das seguintes empresas, que fizeram doações ao Circo Social: Mig Supermercados, Marcos Veículos, Big Passo Calçados, Perolada Acessórios, Chocobom Doces e Imperial Presentes.

O QUE É TERAPIA COMUNITÁRIA?

A Terapia Comunitária é uma metodologia de intervenção nos grupos sociais que tem como objetivo a criação e o fortalecimento de redes sociais solidárias. Alicerça-se no princípio que a comunidade possui seus problemas, mas também desenvolve estratégias para lidar com sua realidade.

Segundo Adalberto Barreto, médico, psiquiatra e criador da metodologia, a Terapia Comunitária é um espaço de acolhimento e tratamento do sofrimento do cotidiano, antes que vire uma doença. É um espaço que favorece a troca de experiências entre as pessoas. Todos têm a oportunidade de reconhecer os saberes adquiridos com a experiência de vida e a colaborar com o seu bem estar, autoconhecimento, autoestima e também dos demais participantes do grupo. A ideia não é substituir a psicoterapia nem a prática médica, e sim trazer algo a mais, complementar. “É ter na terapia o sentido próprio da palavra, que em grego quer dizer ‘acolher de forma calorosa’, então o grupo é quem acolhe o sofrimento, seja uma insônia, doença na família, um filho envolvido com drogas, etc.”.

A Terapia Comunitária foi desenvolvida de acordo com os seguintes pilares teóricos: pensamento sistêmico, antropologia cultural, teoria da comunicação, pedagogia de Paulo Freire e resiliência. Estes fundamentos evidenciam que a base de sustentação da Terapia Comunitária está ancorada na visão complexa dos fatos, no respeito à diversidade cultural, no resgate e valorização dos saberes adquiridos e na capacidade de superação das pessoas.

Para que a Terapia Comunitária aconteça é necessária a presença de um terapeuta comunitário. Ele é responsável pela condução do grupo de acordo com os princípios e a sistemática da Terapia Comunitária. O terapeuta comunitário à medida que coordena, possibilita que as histórias de vida dos participantes sejam valorizadas, assim como seus recursos culturais. É um processo que favorece o resgate da identidade individual e coletiva, da autoestima, da confiança em si, da ampliação da percepção dos problemas e possibilidades de resolução.

COMO FUNCIONA A TERAPIA COMUNITÁRIA?

É uma partilha de experiências tendo um terapeuta comunitário como facilitador que objetiva a valorização das histórias de vidas dos participantes, o resgate da identidade, a restauração da autoestima e da confiança em si, a ampliação da percepção dos problemas e possibilidades de resolução a partir das competências locais. Todos são convidados a serem corresponsáveis na busca de soluções e superação dos desafios do cotidiano, saindo da posição de vitima e objetos de fácil manipulação, para corresponsáveis, parceiros, sujeitos.

É um espaço de palavra, de escuta e de vínculo estruturado por regras precisas, permitindo a partir de uma situação problema, emergir um conjunto de estratégias de enfrentamento para as inquietações cotidianas a partir a troca de experiências vivenciadas num clima de tolerância e liberdade, protegidos de julgamentos e desejos de manipulação.

A Terapia Comunitária é um espaço de partilha, para falar dos nossos sentimentos, do que tira o sono e também podemos partilhar nossa experiência de vida, fortalecer nossa autoestima e, encontrarmos juntos, uma saída para nossos sofrimentos.

Os benefícios, entretanto, variam de acordo com o grupo atendido, mas na maior parte das vezes há um sentimento comum; o alívio por desabafar.

