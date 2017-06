Setor Produtivo de Rio Negro se reúne nesta terça-feira para debater propostas para a revisão do Plano Diretor

Representantes do Sistema Fiep – Sesi/Senai, CDL Mafra/Rio Negro, Simovem, CDL Mafra/Rio Negro, Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos e ACIRN, juntos com a OAB, Rotary Clube e Lions Clube irão se reunir para discutirem propostas a serem apresentadas na revisão do Plano Diretor de Rio Negro.

Dia 1º, a prefeitura realizou a primeira audiência pública, que abriu os trabalhos de discussão para a revisão do Plano Diretor que engloba 12 leis que definem questões importantes relativas às áreas de urbanização, mobilidade, o uso e o parcelamento do solo urbano, entre outras.

A próxima audiência está marcada para as 18h30 do dia 22 (quinta-feira), onde será o momento para apresentação das propostas para alteração das leis que regem o Plano Diretor.

Sabendo da importância que é esta revisão, o setor produtivo busca apresentar suas propostas defendendo em conjunto o que julga essencial para Rio Negro nos próximos 10 anos, para isso convoca seus associados para uma reunião na próxima terça-feira (13), às 18h30, no auditório do Sesi de Rio Negro.

Os representantes do setor produtivo destacaram a importância da participação de todas as entidades e seus associados na discussão para a revisão do plano diretor. Para isso lançaram uma carta convocando seus associados. “Pois saibam que devemos entender que o conjunto das 12 leis nos envolve de uma forma ou de outra, interferindo em muitas questões do setor produtivo e também como cidadãos que formam a massa pensante e que podem fazer a grande diferença no presente e no futuro da cidade que desejamos”, diz um trecho da carta.