Setor produtivo realiza reunião sobre plano diretor municipal de Rio Negro

No último dia 24 (quarta-feira) representantes do Sistema Fiep – Sesi/Senai, CDL Mafra/Rio Negro, Simoveme ACIRN realizaram um reunião de pré-lançamento das audiências públicas que discutirão o plano diretor de Rio Negro. As entidades fazem parte da comissão que debaterá a revisão do plano diretor, conforme decreto municipal nº 09/2017.

Durante a reunião foi explicado os trâmites das audiências, a sua importância e a necessidade da participação ampla de todos, especialmente dos associados das entidades que representam o setor produtivo rionegrense.

O plano diretor municipal engloba 12 leis, as quais serão revisadas neste anos, para isso a Prefeitura de Rio Negro convocou para às 18h30min do dia 1º (quinta-feira) a primeira audiência pública que servirá de lançamento para as discussões de revisão do plano diretor. A audiência será no auditório do Colégio Sesi/Senai Rio Negro (rua José Eduardo Henning, 50 – próximo a ALL). Também já está marcada uma segunda audiência para o dia 22 (quinta-feira), onde neste dia as entidades e a comunidade poderão apresentar propostas.

Os representantes do setor produtivo destacaram a importância da participação de todas as entidades e seus associados na discussão para a revisão do plano diretor. Para isso lançaram um carta convocando seus associados. “Pois saibam que devemos entender que o conjunto das 12 leis nos envolve de uma forma ou de outra, interferindo em muitas questões do setor produtivo e também como cidadãos que formam a massa pensante e que podem fazer a grande diferença no presente e no futuro da cidade que desejamos”, diz um trecho da carta.

As entidades estarão ainda realizando no dia 13 (segunda-feira) de junho uma nova reunião, com a participação da Associação dos Engenheiros e da OAB Rio Negro, para acolhimento, análise, sugestão e analise de propostas que poderão ser apresentadas na audiência do dia 22 pelas entidades que compõe a comissão que fará as propostas para a revisão do plano diretor.