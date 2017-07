Show beneficente com LS Jack promete emocionar o público em Rio Negro

A banda LS Jack, através do projeto “Viver de Novo” do cantor Marcus Menna, fará um grande show na nova sede do Fuchs, em Rio Negro, no dia 12 de agosto às 23h, juntamente com outras grandes atrações no Festival Show do Bem. Entre os sucessos da banda estão as músicas: Carla, Uma Carta, Amanhã Não Se Sabe, Como Um Menino, Me Aceita, Sem Radar e Talvez.

Toda a renda líquida do evento será destinada ao projeto Circo Social, que realiza atividades beneficentes em Rio Negro, Mafra e região. Reúna a família e amigos para prestigiarem um grande evento e ainda colaborarem com uma boa causa.

ATRAÇÕES

O Festival Show do Bem também tem como objetivo emocionar o público com os grandes sucessos musicais que certamente trazem boas lembranças a todos.

Além do LS Jack, outra banda que marcou gerações estará presente no evento: P.O Box, tendo como sucessos as músicas Papo de Jacaré, Não Tô Entendendo e Amor 99. Os fãs do Charlie Brown Jr poderão curtir os grandes sucessos da banda com o emocionante tributo feito pela banda F4T. A encantadora Banda Blush deixará o evento ainda mais animado com grandes sucessos do passado e também da atualidade.

A abertura do evento será por conta do experiente e talentoso DJ JB e do divertido DJ Crazy Frog, o sapo maluco que fez grande sucesso na Internet.

GARANTA O SEU INGRESSO PROMOCIONAL

– Pista: R$ 20,00 no 1º lote

– VIP: R$ 30,00

– Mesas para 6 pessoas: R$ 600,00 (primeira fila), R$ 500,00 (segunda fila), R$ 400,00 (terceira fila)

PONTOS DE VENDA

– Rio Negro: Cone House Pizza Cone, Topper Lanches, Lojas Zaine

– Mafra: Farmácia Santa Catarina, Stylo Farma, Lojas Zaine

РCampo do Tenente: Panificadora Jọo Guilherme

РṢo Bento do Sul e Rio Negrinho: Lojas A Barateira

– Itaiópolis: Klock Calçados

OUÇA ALGUNS DOS SUCESSOS

CONHEÇA O CIRCO SOCIAL

Com o lema “Pessoas transformam pessoas”, o projeto Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro, Mafra e região, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. O projeto atua de forma independente. Todas as ações são realizadas por voluntários. São pessoas que dedicam parte do seu tempo para colaborar com boas causas sem receber valor financeiro em troca, apenas a gratificação emocional de colaborar para um mundo melhor.

Atualmente o Circo Social realiza ações no âmbito social, cultural, educativo e esportivo, realizando eventos beneficentes em diversas comunidades, como o show musical com personagens infantis, Café Solidário e palestras voluntárias para adultos e crianças, além de apoiar a escolinha de futebol UFC (Um Futuro Craque), que atende gratuitamente no bairro Alto, em Rio Negro, mais de 60 crianças.

Acesse o site e acompanhe todas as ações: www.circosocial.org