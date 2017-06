Show beneficente de Felipe Duran vai ajudar o menino Bernardo da Lapa

Após apostar em Luan Santana e Lucas Lucco, o cantor Sorocaba, apresentou recentemente ao Brasil, mais um “apadrinhado” seu: o cantor Felipe Duran, que estreou na net, lançando o clipe no YouTube. Veja o clipe de “Na sua janela”. Diferentemente de muitos dos nomes do estilo, o rapaz goiano canta em um tom mais grave.

Ele diz que suas canções vão pelo “sertanejo folk”. Entre as influências, o cantor lista Joe Cocker, Dire Straits, Michael Bolton, Renato Teixeira, Almir Sater, Tim Maia e Raul Seixas. “O sertanejo fica mais rico quando se junta com outros estilos e influências”, resume Felipe. No ano passado, fez produção musical e a trilha sonora do filme “Vazio Coração”, com Murilo Rosa e Lima Duarte.

Já esteve também em gravações de Daniel, Falamansa e Zezé di Camargo & Luciano. Felipe Duran é goiano e não é um artista novato no cenário musical. Além de cantor, Duran é multi-instrumentista, produtor e arranjador. Depois de conhecer o trabalho de Felipe na Internet, Sorocaba o chamou para fazer parte de um projeto especial. “O Felipe Duran é um artista ímpar e que vai dar o que falar! Ele vem com a influência folk e sertaneja. É algo inovador e inédito”, revela o sertanejo Sorocaba.

CASO DO MENINO BERNARDO DA LAPA

Andar, correr, subir em cadeiras e degraus, pegar objetos, brincar, ou simplesmente respirar. A maioria das crianças de 2 anos faz estes movimentos sem qualquer problema. Mas esta não é a realidade do pequeno Bernardo Fantin Souza, que completou 2 anos no último 20 de abril. O pequeno Bernardo é portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo 1, a classificação mais grave da doença e mora na Lapa com a mãe e a avó e é o único caso de AME na cidade.

Desde poucas semanas de vida, ele não movimenta nenhum membro do corpo, por conta da atrofia dos neurônios motores de sua medula espinhal. Ele sequer respira sem a ajuda de aparelhos. Para tentar trazer alguma melhora à vida do filho, a maquiadora Esttela Fantin, 27 anos, iniciou uma campanha para importar um medicamento que custa R$ 3 milhões.

Felipe Duram, a nova promessa do sertanejo universitário e apadrinhado do Sorocaba da dupla Fernando e Sorocaba, resolveu emprestar sua voz para o Bernardo e realizará um show onde toda renda será destinada para pagar o tratamento do menino Bernardo. O autor da famosa ‘Flores em Vida’ (com Zezé di Camargo E Luciano), se apresentará na Lapa no próximo dia 15 de julho, à s 23, no Club 7! Então já marquem na sua agenda, 15 de julho é dia de salvar o Bernardo!

Atenção: os ingressos estarão disponíveis para venda a partir de 26 de junho.

* Reportagem de Paulo Roberto Peyerl e Oziel Fabrasil.