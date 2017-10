Compartilhar no Facebook

A XIII Festa da Colonização de Rio Negro terá como atração principal o show da dupla Zé Henrique e Gabriel. O evento será realizado no dia 15 de novembro no Centro da cidade e terá diversas atrações gratuitas durante todo o dia, além do show, que encerrará a festa.

No dia 14 será realizado o evento Adora Rio Negro com a banda Filhos do Homem.

A programação completa será divulgada em breve.