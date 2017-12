Sinal 4G da TIM já está operando em Mafra

No mês de novembro, a operadora TIM começou a operar com o sinal 4G na cidade de Mafra. Em contato com o Click Riomafra, a empresa informou que prevê o lançamento de cobertura 4G também para o todo o município de Rio Negro, o que melhorará a percepção de qualidade de rede nas duas cidades. A TIM possui um plano de investimento de 12 bilhões destinados para a operação brasileira no triênio que vai até 2019, com foco em infraestrutura de rede, potencializando a experiência de seus clientes e oferecendo cada vez melhor cobertura.

Em Santa Catarina já são 186 cidades com o sinal 4G. A operadora trabalha para ampliar cada vez mais a tecnologia de quarta geração no interior do Estado. Na localidade de Bela Vista do Sul, no interior de Mafra, por exemplo, a antena instalada está ativa desde o ano de 2016, porém com a tecnologia 3G.