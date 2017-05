Soroptimistas de Rio Negro participam de congresso em Brasília

O Clube de Riomafra, que é muito ativo, retornou para casa com prêmios importantes conquistados pelos trabalhos desenvolvidos aqui em Rio Negro

Na semana passada membros do Clube Soroptimista de Rio Negro participaram do Congresso Soroptimista da Região Brasil em Brasília/DF. O Clube de Riomafra, que é muito ativo, retornou para casa com prêmios importantes conquistados pelos trabalhos desenvolvidos aqui em Rio Negro.

Entre eles podemos destacar dois: o de “Excelência Regional” por terem realizado todos os programas propostos pelo soroptimismo internacional e o prêmio de três mil dólares conquistado para a funcionária do Hospital São Vicente de Paulo, Jussimara, que é candidata do programa “Viva o Seu Sonho”. Com o prêmio Jussimara poderá transformar sua vida, bem como auxiliar outras mulheres que estejam em situação de risco.

QUEM SÃO AS SOROPTIMISTAS?

São mulheres de todas as idades, culturas e etnias. As associadas representam um vasto leque de profissões: médicas, advogadas, professoras, empresárias, funcionárias públicas. Elas são líderes em suas comunidades e acreditam que, juntando-se a outras mulheres, podem tornar o mundo um lugar melhor para outras mulheres e meninas.

O nome Soroptimist significa “O melhor para as Mulheres”, ou seja, mulheres em seu melhor desempenho a fim de ajudar outras mulheres a atingirem o melhor de si.