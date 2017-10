Souza Cruz abre vagas de estágio em Rio Negro

Estudantes que buscam desenvolvimento profissional e a oportunidade de lidar com desafios reais no ambiente de trabalho já podem se inscrever no Programa de Estágio da Souza Cruz. Líder no mercado nacional de cigarros e uma das mais importantes empresas do Brasil e da América Latina, a Souza Cruz abriu 30 vagas para diversas cidades do país, inclusive Rio Negro.

“O Programa de Estágio tem o objetivo de desenvolver jovens talentos e transformá-los em grandes profissionais. Buscamos estudantes que estejam dispostos a aprender, tenham espírito empreendedor e que acreditem na diversidade como força do negócio”, detalha Monique Stony, gerente de Talent da Souza Cruz.

O candidato deve ter previsão de formatura entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, bom conhecimento de inglês e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais. O pacote de benefícios é bastante atraente e inclui: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, alimentação no local e clube de vantagens. A remuneração pode chegar a R$1.550,00 a depender da carga horária e da localidade.

Para Maria Eduarda Figueiredo, estagiária de Societário e Compliance, o principal benefício da Souza Cruz é o aprendizado. “Antes de entrar na empresa, já tinha ótimas referências. Depois que ingressei pelo Programa de Estágio, pude perceber, na prática, o quanto o estagiário é valorizado. Aqui participamos de todas as etapas dos projetos que tocamos, temos a visão do todo”.

INSCRIÇÕES

Serão aceitos todos os cursos de graduação que estejam em linha com as vagas em aberto, como: Psicologia, Administração, Análise de Sistemas, Informática/Ciências da Computação/Sistema de Informações/Tecnologia em redes de computador, Comércio Exterior, Comunicação (Jornalismo/Publicidade e Propaganda), Contabilidade/Ciências Contábeis, Direito, Economia/Ciências Econômicas, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Marketing, Pedagogia e Relações Públicas.

As inscrições estão abertas até 03/11 e o processo será composto de quatro etapas: inscrição, avaliações online, dinâmica de grupo e entrevista final. Para participar acesse o site da Souza Cruz www.souzacruz.com.br

SOBRE A SOUZA CRUZ

Sediada no Rio de Janeiro, a Souza Cruz é uma das mais relevantes empresas do Brasil e da América Latina. Líder de mercado, atua desde o plantio do tabaco até a distribuição de cigarros há mais de 110 anos. É considerada uma força no varejo nacional e na exportação de tabaco.

Sua cadeia produtiva mantém 6,5 mil colaboradores diretos, cerca de 200 mil empregos indiretos e 27 mil produtores rurais integrados de tabaco, que geram solução de renda para mais de 100 mil famílias no campo. Seus produtos chegam a 265 mil varejistas em quase 5.500 mil municípios, o que constitui a mais complexa e abrangente operação de distribuição da British American Tobacco (BAT), controladora da empresa.